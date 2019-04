Voici le régime militaire: pour perdre 4,5 kilos en 7 jours

Il suffit de regarder la télévision, de faire défiler son « feed » Instagram ou Facebook, pour voir que l’on essaye de vous faire croire que rien n’est plus simple que de perdre du poids. Il n’y a qu’à prendre la pilule que vos « instagrammeuses » préférées tiennent à la main sur leur dernière publication (contre gros cachet), d’acheter le dernier thé miracle ou de vous abonner au service d’accompagnement d’amincissement qui passe en boucle sur vos écrans assurant avoir fait perdre 15 kilos à Claude, 46 ans, en moins d’un mois.



Des milliards d’euros sont dépensés chaque année en produits et services de perte de poids, mais des millions de personnes demeurent en surpoids. Nous savons donc à quel point il est difficile de perdre du poids. Alors, pour vous aider, nous allons vous présenter l’un des programmes minceur les plus populaires dans le monde. Cela s’appelle le « régime militaire » mais n’a aucune affiliation avec l’armée. C’est simplement une combinaison d’aliments chimiquement compatibles, à faible teneur en calories, conçue pour vous permettre d’amorcer votre perte de poids.



Avant d’aller plus loin dans cet article, nous tenons à vous prévenir que cela n’est pas une solution à long terme. Néanmoins cela vous aidera à démarrer votre parcours de perte de poids sous les meilleurs auspices et vous motivera pour des changements durables dans le temps. Comment cela fonctionne ? Ce régime militaire inspiré de Healthline, se divise en deux phases sur une période de 7 jours. Les 3 premiers jours, vous devrez respecter un régime alimentaire équilibré pour le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner sans aucune collation entre les repas. A savoir que l’apport calorique durant cette phase est de 1100 à 1400 calories par jour.



Cette consommation est largement inférieure à celle d’un adulte moyen. D’ailleurs, nous vous conseillons de vérifier vos propres besoins en calories à l’aide de ce calculateur avant d’entamer ce régime. Pendant les 4 jours restants de la semaine, nous vous conseillons de manger sainement tout en maintenant un apport calorique faible.



Le plan du régime militaire



Jour 1 Petit déjeuner : Une tranche de pain complet grillé + Fromage blanc 0% + Un demi-pamplemousse + Une tasse de thé. Déjeuner : Une tranche de pain complet grillé + une demi tasse de thon + Légumes verts sautés + Une tasse de thé+ Une pomme ou une demi-banane. Diner : Une escalope de poulet + Haricots verts sautés + Une tasse de thé.



Jour 2 Petit-déjeuner : Une tranche de pain complet grillé + Un œuf dur + Une demi-banane + Une tasse de thé. Déjeuner : Aiguillettes de poulet + Nouilles de courgettes + Une tasse de thé + Un yaourt nature. Diner : Un pavé de poisson blanc + une demi-tasse de carottes + une demi-tasse de brocoli + Une tasse de thé.



Jour 3 Petit déjeuner : Un bol de flocons d’avoine + Une petite poignée de fruits rouges + Un verre de lait d’amande ou un yaourt nature + Une tasse de thé. Déjeuner : Une tranche de pain complet grillé + Un œuf au plat + 1 tasse de thé. Diner : Nouilles de courgettes aux crevettes + Une tasse de thé + 1 carré de chocolat noir.



Les 4 jours restants Le reste de la semaine demande également de faire un régime. Néanmoins, cette fois les collations sont autorisées et il n’y a pas vraiment de restrictions concernant les groupes d’aliments. Toutefois, il est conseillé de limiter la taille des portions et à maintenir un apport calorique inférieur à 1500 calories par jour. Manger moins de glucides et plus de protéines maigres Ce régime vous permettra de perdre plusieurs kilos en quelques jours en suivant un régime pauvre en glucides et riche en viande maigres et de poisson.



En effet, plusieurs études ont montré qu’un régime pauvre en glucides était un excellent moyen de perdre du poids et d’améliorer l’état de santé général. En outre, le fait de consommer beaucoup de protéines peut vous aider à stimuler votre appétit tout en stimulant votre métabolisme.



Mise en garde



Le régime militaire est relativement sans danger pour une personne en bonne santé car il est court et ne peut par conséquent causer de dommages durables. Néanmoins, si vous suivez ce régime à long terme, cette restriction calorique pourrait vous exposer à un risque de carence en éléments nutritifs. Ce régime n’est pas recommandé si vous avez des antécédents de troubles de l’alimentation comme l’anorexie. Aussi, nous vous conseillons de demander conseil à votre médecin avant de commencer tout programme de perte de poids.













