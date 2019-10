Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Voici le top 10 des stars qui empochent le plus d’argent sur Instagram Rédigé par leral.net le Lundi 21 Octobre 2019 à 11:07 | | 0 commentaire(s)| Les publications de Cristiano Ronaldo sur Instagram lui rapportent plus d’argent que sur le terrain. Selon une étude d’Hopper HQ, publiée sur Buzz Bingo, la star portugaise gagne 45,5 millions d’euros pour ses publications payantes. Pourtant, il perçoit 30 millions d’euros par an à la Juventus.

Avec 186 millions d’abonnés, Cristiano Ronaldo est la star, tous milieux confondus, qui génère le plus de revenus sur Instagram. Une publication à caractère publicitaire lui rapporte en moyenne 800 000 euros.



Le joueur de 34 ans est suivi par Lionel Messi qui gagne environ 21,8 millions d’euros par an.



Voici le top 10 des stars qui génère plus de revenus sur Instagram.



Cristiano Ronaldo – 45,5 millions



Lionel Messi – environ 21,8 millions



Kendall Jenner – environ 14,5 millions



David Beckham – environ 10 millions



Selena Gomez – environ 7 millions



Neymar – environ 6 millions



Zlatan Ibrahimovic – environ 3,5 millions



Kylie Jenner – environ 3 millions



Ronaldinho – environ 2,3 millions



Khloe Kardashian – environ 1 million







