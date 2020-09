Voici pourquoi Idi Amin Dada avait été surnommé le « boucher de l’Ouganda »

Idi Amin Dada, surnommé le « boucher de l’Ouganda » pour son règne brutal et despotique lorsqu’il était président de l’Ouganda dans les années 1970, est probablement le plus célèbre de tous les dictateurs africains de l’après-indépendance.



Idi Amin a pris le pouvoir par un coup d’État militaire en 1971 et a dirigé l’Ouganda pendant 8 ans. Selon les récits, le nombre de ses opposants qui ont été tués, torturés ou emprisonnés varie entre 100 000 et un demi-million.



Il a été évincé en 1979 par les nationalistes ougandais, après quoi il est allé en exil.

Idi Amin Dada est né en 1925 près de Koboko, dans la province du Nil occidental de ce qui est aujourd’hui la République d’Ouganda.



Abandonné par son père dès son plus jeune âge, il a été élevé par sa mère, herboriste et devin. Il était membre de l’ethnie Kakwa, une petite tribu islamique installée dans la région.



Succès au sein du King’s African Rifles (KAR)



Idi Amin a reçu peu d’éducation formelle : les sources ne permettent pas de savoir s’il a ou non fréquenté l’école missionnaire locale. Cependant, en 1946, il a rejoint le King’s African Rifles (KAR), troupe coloniale britannique de l’Afrique et a servi en Birmanie, en Somalie, au Kenya (pendant la suppression britannique des Mau Mau) et en Ouganda. Bien qu’il soit considéré comme un soldat compétent et quelque peu surmené, Idi Amin s’est fait une réputation de cruauté.



Il a gravi les échelons, atteignant le grade de sergent-major avant de devenir finalement un effendi, le plus haut grade possible pour un Noir africain servant dans l’armée britannique. Amin était également un sportif accompli, tenant le championnat de boxe des poids lourds légers de l’Ouganda de 1951 à 1960.



Un aperçu de ce qui allait suivre



Alors que l’Ouganda se rapprochait de l’indépendance, le proche collaborateur d’Idi Amin, Apolo Milton Obote, le chef du Congrès du peuple ougandais (UPC), a été nommé ministre en chef, puis Premier ministre.



M. Obote a fait nommer Amin, l’un des deux seuls Africains de haut rang du KAR, premier lieutenant de l’armée ougandaise. Envoyé au nord pour réprimer le vol de bétail, Amin a perpétré de telles atrocités que le gouvernement britannique a exigé qu’il soit poursuivi. Au lieu de cela, Obote s’est arrangé pour qu’il reçoive une formation militaire supplémentaire au Royaume-Uni.



Un soldat volontaire pour l’État



À son retour en Ouganda en 1964, Idi Amin est promu major et chargé de s’occuper d’une armée en mutinerie. Son succès lui a valu une nouvelle promotion au grade de colonel. En 1965, Obote et Amin ont été impliqués dans un accord de contrebande d’or, de café et d’ivoire en provenance de la République démocratique du Congo. Les fonds qui en ont découlé auraient dû être versés aux troupes loyales au Premier ministre assassiné de la RDC, Patrice Lumumba, mais selon leur chef, le général Olenga, ils ne sont jamais arrivés. Une enquête parlementaire demandée par le président Edward Mutebi Mutesa II (qui était aussi le roi du Buganda, connu familièrement sous le nom de « roi Freddie ») a mis Obote sur la défensive – il a promu Amin au rang de général et l’a nommé chef d’état-major, a fait arrêter cinq ministres, a suspendu la constitution de 1962 et s’est déclaré président. Le roi Freddie a finalement été contraint de s’exiler en Grande-Bretagne en 1966 lorsque les forces gouvernementales, sous le commandement d’Idi Amin, ont pris d’assaut le palais royal.



Coup d’État



Idi Amin a commencé à renforcer sa position au sein de l’armée, en utilisant les fonds obtenus grâce à la contrebande et à la fourniture d’armes aux rebelles du Soudan du Sud. Il a également développé des liens avec des agents britanniques et israéliens dans le pays. Le président Obote a d’abord réagi en assignant Amin à résidence, et lorsque cela n’a pas fonctionné, Amin a été mis sur la touche à un poste non exécutif dans l’armée. Le 25 janvier 1971, alors qu’Obote assiste à une réunion du Commonwealth à Singapour, Amin mène un coup d’État et prend le contrôle du pays, se déclarant président. Il portait désormais le titre « Son Excellence le Président à vie, le Maréchal Al Hadji Docteur Idi Amin, VC, DSO, MC, Seigneur de toutes les bêtes de la terre et des poissons de la mer, et Conquérant de l’Empire britannique en Afrique en général et en Ouganda en particulier. »



La face cachée d’un président populaire



Idi Amin a d’abord été accueilli à la fois en Ouganda et par la communauté internationale. Le roi Freddie était mort en exil en 1969 et l’un des premiers actes d’Amin a été de faire rapatrier le corps en Ouganda pour l’enterrer dans un cimetière d’État. Les prisonniers politiques (dont beaucoup étaient des partisans d’Amin) ont été libérés et la police secrète ougandaise a été dissoute. Cependant, au même moment, Amin a fait appel à des « brigades de tueurs » pour traquer les partisans d’Obote.



Purge ethnique



Obote s’est réfugié en Tanzanie, d’où il a tenté en 1972, sans succès, de reprendre le pouvoir par un coup d’État militaire. Les partisans d’Obote au sein de l’armée ougandaise, qui étaient principalement issus des groupes ethniques Acholi et Lango, étaient également impliqués dans le coup d’État. Amin a réagi en bombardant des villes tanzaniennes et en purgeant l’armée des officiers acholis et lango. La violence ethnique s’est étendue à l’ensemble de l’armée, puis aux civils ougandais, car Amin est devenu de plus en plus paranoïaque.



L’hôtel Nile Mansions à Kampala est devenu tristement célèbre comme centre d’interrogation et de torture d’Amin, et on dit qu’Amin a régulièrement déménagé ses résidences pour éviter les tentatives d’assassinat. Les escadrons de tueurs d’Amin, sous les titres officiels de « Bureau de recherche de l’État » et « Unité de sécurité publique », sont responsables de dizaines de milliers d’enlèvements, de tortures et de meurtres.



Amin a personnellement ordonné l’exécution de l’archevêque anglican d’Ouganda, Janani Luwum, du président de la Cour suprême, du chancelier du collège Makerere, du gouverneur de la Banque d’Ouganda et de plusieurs de ses propres ministres.



Guerre économique



Toujours en 1972, Amin a déclaré la « guerre économique » à la population asiatique de l’Ouganda – elle domine les secteurs commerciaux et manufacturiers de l’Ouganda, tout en formant une proportion importante de la fonction publique. Soixante-dix mille Asiatiques détenteurs de passeports britanniques se sont vus accorder trois mois pour quitter le pays – les entreprises abandonnées ont été remises aux partisans d’Amin. Amin a rompu les liens diplomatiques avec la Grande-Bretagne et a « nationalisé » 85 entreprises britanniques. Il a également expulsé les conseillers militaires israéliens, se tournant plutôt vers le colonel Mouammar Muhammad al-Kadhafi de Libye et l’Union soviétique pour obtenir leur soutien.



Liens avec l’Organisation de libération de la Palestine (OLP)



Idi Amin a été fortement lié à l’Organisation de libération de la Palestine, l’OLP. L’ambassade israélienne abandonnée leur a été proposée comme siège potentiel ; et on pense que le vol 139, l’Airbus A-300B d’Air France détourné d’Athènes en 1976, a été invité par Amin à faire escale à Entebbe.



Les pirates de l’air ont exigé la libération de 53 prisonniers de l’OLP en échange des 256 otages. Le 3 juillet 1976, des parachutistes israéliens ont attaqué l’aéroport et ont libéré presque tous les otages. L’armée de l’air ougandaise a été gravement handicapée pendant le raid, ses avions de chasse ayant été détruits pour mettre fin aux représailles contre Israël.



Amin – le charismatique leader africain



Amin était considéré par beaucoup comme un leader grégaire et charismatique, et était souvent dépeint par la presse internationale comme un leader populaire de l’indépendance africaine. En 1975, il a été élu président de l’Organisation de l’unité africaine (bien que Julius Kambarage Nyerere, président de la Tanzanie, Kenneth David Kaunda, président de la Zambie, et Seretse Khama, président du Botswana, aient boycotté la réunion).



Amin devient de plus en plus paranoïaque



Selon les récits, Idi Amin était impliqué dans les rituels de sang kakwa et le cannibalisme. Des sources affirment qu’il souffrait d’hypomanie, une forme de maniaco-dépression qui se caractérise par un comportement irrationnel et des crises émotionnelles. Alors que sa paranoïa s’accentuait, il a importé des troupes du Soudan et du Zaïre, jusqu’à ce que moins de 25% de l’armée soit ougandaise. Alors que les récits des atrocités d’Amin parviennent à la presse internationale, le soutien à son régime s’amenuise. (Mais ce n’est qu’en 1978 que les États-Unis ont transféré leurs achats de café de l’Ouganda vers les États voisins). L’économie ougandaise s’est effondrée et l’inflation a atteint un excès de 1 000 %.



Les nationalistes ougandais reconquièrent la nation



En octobre 1978, avec l’aide des troupes libyennes, Amin a tenté d’annexer Kagera, la province du nord de la Tanzanie (qui partage une frontière avec l’Ouganda). Le président tanzanien, Julius Nyerere, a répondu en envoyant des troupes en Ouganda, et avec l’aide des forces rebelles ougandaises, la capitale ougandaise de Kampala a été capturée. Amin s’est enfui en Libye, où il est resté pendant près de dix ans, avant de s’installer finalement en Arabie Saoudite, où il est resté en exil.



La mort en exil



Le 16 août 2003, Idi Amin Dada, le « boucher de l’Ouganda », est mort à Djeddah, en Arabie Saoudite. La cause du décès serait une « défaillance de plusieurs organes ». Bien que le gouvernement ougandais ait annoncé que son corps pourrait être enterré en Ouganda, il a été rapidement enterré en Arabie Saoudite. Il n’a jamais été jugé pour violation flagrante des droits de l’homme.