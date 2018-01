Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Voici pourquoi il ne faut jamais mettre les pieds sur le tableau de bord d’une voiture Rédigé par leral.net le Lundi 22 Janvier 2018 à 18:27 | | 0 commentaire(s)|

Audra Tatum, une mère vivant dans le comté de Walker, en Géorgie, avait l’habitude de mettre ses pieds sur le tableau de bord de sa voiture.

Son mari l'a à plusieurs reprises mise en garde de son habitude dangereuse, mais Tatum s’en fichait, c’était confortable. Maintenant, elle croit qu’elle aurait du l’écouter.

« Toute ma vie, j’ai eu mes jambes croisées et mes pieds sur le tableau de bord », a déclaré Tatum à CBS News. « Mon mari m’a toujours dit: » Tu vas te retrouver en épave un jour, et te casser les jambes « .



Tatum l’assurait qu’il avait tort. « Je vais enlever mes pieds à temps, » répondait-elle toujours.

Un jour, le couple rendait visite aux parents à environ 4 km pour récupérer leurs deux fils, lorsqu’une autre voiture percuté la voiture de son mari par devant. Tout le monde en est sorti avec des égratignures et des bleus, à l’exception de Tatum.



Sa cheville, son fémur et son bras ont tous été brisés par l’impact.

« Fondamentalement, tout mon côté droit a été brisé, et c’est simplement à cause de mon ignorance », a déclaré Tatum. « Je ne suis pas Superwoman. Je n’ai pas pu enlever mes pieds à temps. »

Tatum a subi plusieurs interventions chirurgicales et des semaines de thérapie physique. Il lui a fallu plus d’un mois pour recommencer à marcher.

Deux ans plus tard, elle affronte toujours les séquelles du choc.

«Je ne peux pas faire ma carrière comme EMS. Je ne peux plus soulever de patients», a-t-elle expliqué. « Je ne peux pas m’arrêter pendant plus de 4 heures de suite. Une fois que je suis à cette marque de 4 heures, je suis en larmes ». Maintenant, elle utilise son histoire pour sensibiliser les autres.



Un service d’incendie local aide à diffuser son histoire pour démontrer les conséquences sérieuses de suspendre les pieds sur le tableau de bord.

Aujourd’hu,i Tatum raconte également son histoire à d’autres membres de sa communauté, et elle espère que les gens comprendront son message et accepteront ses conseils.



« Si je peux empêcher une personne de faire cela et ne pas traverser ce que je vis, ce serait merveilleux », a déclaré Tatum.





Accueil Envoyer à un ami Partager