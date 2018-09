Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Voici pourquoi, il ne faut pas garder un préservatif dans son portefeuille ou sa poche Rédigé par leral.net le Vendredi 7 Septembre 2018 à 17:43 | | 0 commentaire(s)|

Votre portefeuille et votre poche sont des endroits qui assurent peu de sécurité aux préservatifs. Il n’est pas prudent de mettre un préservatif dans votre poche ou votre portefeuille, quelle que soit la raison.

Selon les experts, le frottement et la température, impliqués dans ces deux endroits de stockage sont des risques pour la qualité du préservatif. «La chaleur, l’humidité, la friction et la lumière peuvent affecter la qualité des préservatifs et les rendre moins efficaces», a déclaré à Metro.co.uk Karin O’Sullivan, responsable clinique de FPA, organisme caritatif spécialisé dans la santé sexuelle.

Les portefeuilles et les poches ont tendance à être trop chauds pour les préservatifs.Car, ils sont trop collés à votre corps qui dégage de la chaleur. Lorsque les préservatifs sont exposés à la chaleur, le latex s’affaiblit, ce qui les expose davantage au risque de rupture. Ensuite, vous ajoutez de la friction et vos préservatifs deviennent encore plus mauvais en qualité.

Une poche arrière est parfois sujette à beaucoup de frottements, lorsque vous marchez, ou vous vous asseyez. Le porte-monnaie est ouvert régulièrement, et causera le même problème au préservatif, en particulier lorsqu’il se trouve dans la même partie que vos cartes ou votre argent. Vous courez aussi, le risque de mettre vos préservatifs en contact avec des objets pointus, tels que vos clés, ce qui pourrait créer un trou suffisamment petit pour que vous ne le remarquiez pas.

Un préservatif troué n’est pas un préservatif sûr. Le portefeuille et la poche ne sont pas les seuls endroits où stocker les préservatifs. Vous devez également éviter de garder des préservatifs dans votre placard de salle de bain (l’humidité peut causer des dommages), sur le rebord de la fenêtre, en plein soleil, dans les chaussures ou dans la boîte à gants.

«Les préservatifs doivent être conservés là où ils ne peuvent pas être endommagés par une forte chaleur, des objets tranchants, légers ou humides», explique Karin. «Idéalement, une table de chevet, mais il serait également acceptable de transporter des préservatifs dans un sac à main, comme une vieille boîte de conserve ou un petit sac en soie”.

«Un compartiment isolé dans votre portefeuille pourrait aussi faire l’affaire. Mais, veillez à ne pas laisser le préservatif trop longtemps. «Certains préservatifs sont également conçus et emballés pour être stockés dans un portefeuille, par exemple, des paquets d’emballages plus robustes ou emballés comme une carte de crédit. »



Felicia Essan



