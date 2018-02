Voici une liste des aliments qui aident à augmenter la taille de votre poitrine

Parmi les aliments faisant agrandir la poitrine, on peut citer le lin, le soja, le tofu… Les fruits riches en œstrogènes naturels sont : les pommes, les cerises, les dattes, les papayes, les prunes, les grenades et les tomates.



Les autres aliments faisant grossir la poitrine sont l’huile d’olive, la levure de bière, les viandes, la réglisse, l’anis, le trèfle, les produits laitiers, l’ail, les olives, les haricots rouges, le riz, la sauge et les graines de tournesol.



En mangeant régulièrement ces aliments, vos seins pourront grossir d’un ou deux bonnets !









afriquefemme.com