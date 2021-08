Vol: E. Diandy, femme de ménage vole 3 millions de FCfa de son employeur et...

Rédigé par leral.net le Mercredi 11 Août 2021 à 10:24 | | 0 commentaire(s)|

Élisabeth Diandy ne manque pas de témérité. Engagée comme femme de ménage par un vieux couple à Nord Foire, elle s’est fait le double des clés de leur chambre pour ensuite en dérober la somme de 3 millions de francs.



Poursuivie pour vol avec usage de fausses clés au préjudice de l’employeur, elle comparaissait, hier, avec son époux.



Il a été révélé qu’ Élisabeth Diandy a partagé le butin avec son époux. Et, ils seront fixés sur leur sort le 17 août prochain.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos