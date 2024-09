Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Vol HC 403 Dakar - Paris/ Bagages laissés en rade à l’Aibd: Des passagers en colère accusent 2AS de "contribuer" à l’écroulement de la Compagnie Air Sénégal Rédigé par leral.net le Dimanche 1 Septembre 2024 à 07:26 | | 0 commentaire(s)| Baba Tandian, Imprimeur et ancien président de la fédération sénégalaise de basket s’offusque de ce qui s’est passé avec le vol Air Sénégal HC 403 Dakar - Paris du 29 Août 2024 dans la nuit du jeudi à vendredi. L’homme d’affaires pense que 2AS contribue à l’écroulement de la Compagnie Air Sénégal. Il regrette qu’une fois, arrivée à Paris le matin, il a été constaté que 163 bagages n’ont pas été embarqués. Renseignement pris, il se trouve que, dit-on, faute de conteneurs, 2AS n’avait pas embarqué ces bagages. Alors que la soude de l’avion était quasiment vide.

La Compagnie Air Sénégal est souvent pointée du doigt. Souvent, certains voyageurs pensent que des actes de sabotages seraient orchestrés pour nuire cette compagnie nationale. L’imprimeur Baba Tandian, ayant pris cette compagnie à date récente s’est plaint de l’attitude d’une des sociétés, collaborant avec Air Sénégal. Il s’agit de 2AS. Il se demande l’utilité de 2AS à l’Aéroport s’il arrive que des bagages ne puissent pas embarqués, alors qu’à défaut de conteneurs, il y a des palettes. Donc, il suffit juste d’efforts d’anticipation pour éviter certains problèmes.



Ainsi, Baba Tandian craint que les passagers risquent de déverser leur bile sur Air Sénégal qui n’en est rien dans cette affaire. Puisqu’elle ne met pas des bagages dans les soudes. C’est un rôle dévolu à A2S. Avec l’arrivée des nouvelles autorités, Air Sénégal est en train de trouver des solutions, dont la suppression des lignes qui ne sont plus en temps.Mais, regrette-t-il, personne ne comprend le maintien de ces lignes, New York, Milan et autres… loin d’être en temps.



Ailleurs, l’Imprimeur apprécie positivement, la posture des nouvelles autorités qui s’engagent à remettre les choses à l’ordre pour faire revivre la compagnie. D’après Tandian, Air Sénégal, constituant une fierté nationale, appartient au Sénégal et aux Sénégalais. Et, les Sénégalais éprouvent énormément du plaisir du fait de voir la queue d’un avion d’Air Sénégal, estampillé avec le drapeau national à l’Aéroport de Paris. Refusant de valider ou d’accepter une certaine pratique, Baba Tandian considère que 2AS n’a pas à jouer avec la réputation de cette compagnie sénégalaise.



L’ancien président de la Fédération sénégalaise de basket, devant faire un long périple se demande de ce qui serait son calvaire s’il n’avait pas eu la chance de voir sa valise embarquée dans l’avion. Tandian devait faire Dakar-Paris, Paris Doha, Doha-Guan Shu, Guan Shu-Wenshu, Wenshu-Hong-Kong et Hong-Kong-Pékin. Il déplore l’acte de A2S qui a laissé derrière, des bagages périssables, des souvenirs de passagers, sur le Tarmac. Ces voyageurs, venus, peut-être, en vacances avec leurs familles vont lamentablement, éprouver de la souffrance.



Baba Tandian demande justement, aux autorités de remettre à l’ordre 2AS afin que de pareille mésaventure ne se reproduise plus. Des passagers, retient-il, se défoulent souvent sur la Compagnie Air Sénégal qui n’en est pour rien. L’Imprimeur, convaincu des actes de sabotages, balance des informations, émanant des « discussions » des employés de 2AS. D’après ses informations, lesdits employés prédisent la chute évidente d’Air Sénégal. Donc, il s’interroge de l’intérêt que cette société a dans une situation pareille. Puisque, partout dans le mode, plaide-t-il, les compagnies nationales sont privilégiées. Exigeant un changement de mentalités, de comportements et de pratiques, il trouve anormal qu’on privilégie au Sénégal des compagnies étrangères.





