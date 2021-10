Vol : Un employé de la (DMTA) du ministère des Finances croupit actuellement en prison !

En effet, I. Thiam, quinquagénaire et chauffeur de son état, employé à la Direction du Matériel et du Transit administratif est mouillé dans une affaire de tentative de vol. L'agent de la DMTA a subtilisé un climatiseur avec la complicité d'un manoeuvre B.F. Ba, dans la journée du 12 octobre dernier, au niveau de cette entité du ministère des Finances. Le complice de ce chauffeur a tenté de distraire le gendarme chargé de la sécurité de cette direction.



Ainsi, il discutait avec ledit pandore pour permettre à I. Thiam de dérouler son forfait. Mais, plus tard, l'homme chargé de la sécurité des lieux les a soupçonnés avant de procéder au recomptage du matériel stocké. Ainsi, il a constaté qu'un parmi les 47 climatiseurs a été emporté du magasin.



Finalement, l'objet volé sera découvert dans la malle arrière du véhicule mis à la disposition de l'agent I. Thiam, suite à des recherches menées au niveau de la DMTA.



Visé pour tentative de vol, I. Thiam, agent de la DMTA, a été déféré au parquet, vendredi dernier, avec son complice. Aux dernières nouvelles, les deux mis en cause ont été placés sous mandat de dépôt.

