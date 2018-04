Vol à la TFM : Mario Mendy condamné à 2 ans dont 6 mois ferme

L’affaire de vols de numéraires qui a défrayé la chronique à la TFM, a connu son épilogue hier. Mario Mendy, l’auteur présumé a écopé 2 ans dont 6 mois de prison ferme et doit payer un million de dommages et intérêts au groupe de Youssou Ndour. Devant la barre, il n’a pas nié les faits à lui reprochés.



Le journal Enquête rapporte qu’il a tout simplement fait amende honorable devant le juge. « Je sais ce que j’ai fait, mais je ne peux pas expliquer la raison de mon acte. Je ne saisis pas ce qui me l’a fait faire. Je suis malade, même les médecins ne le savent pas », a-t-il expliqué.



Quid des autres cas de vol d’argent depuis 2016 ? Le prévenu a nié en être l’auteur. Sans éléments probatoires, le Directeur du groupe de presse, Mamoudou Ibra Kane qui comparait à ses côtés en tant que partie civile n’a pas voulu l’accabler. « Je ne dirai pas que les autres vols c’est lui, car je n’ai pas de preuves(…) Les modes opératoires d’avant et du dernier sont similaires », a –t-il dit.



du mis en cause a également abondé dans le même sens pour le tirer d’affaire. « Pour les trois cas, il n’a pas été établi que c’est lui qui a volé. Le droit pénal est un droit de certitude à ce qui est conforme à la loi. Il a commis une infraction et comme il vous l’a dit, il a eu un cas de conscience », argumente-a-t-il.



Il faut rappeler que le Groupe Futurs médias réclamait 35 millions de dommage et intérêts.