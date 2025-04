Vol à la veille de la Korité à Mbour : Le malfrat avait dissimulé le butin sous son caleçon

Sur les faits, Ibrahima Ndiaye avait réussi dans cette foule des grands jours à subtiliser le porte-monnaie de la dame Amy Diop qui contenait une somme de 80.000 F CFA et son téléphone portable. Mais fort heureusement un témoin l’a vu dans ses œuvres.



Cependant, selon le journal, l’accusé a eu le temps de faire disparaître les téléphones portables et avait caché l’argent sous son caleçon. Interrogé à la barre du tribunal d’instance de Mbour le prévenu déclare être un vendeur de cols qui a quitté Thiès pour venir à Mbour y vendre sa marchandise.



«Vous n’êtes pas un vendeur de cols. Comment peut-on quitter Thiès et venir vendre des cols à Mbour ? Vous avez un visage défiguré du fait des coups que vous avez reçus. La prison est un paradis pour vous. A chaque fois vous bénéficiez d’une grâce le premier acte que vous faites est de récidiver», lui dit le Procureur.



Le journal renseigne que la prévenu avait dissimulé les 80.000 F CFA de la partie civile sous son caleçon. Et il a déclaré à la barre que c’était le produit de la vente de ses cols.

Finalement, il a été condamné à une peine de six mois de prison ferme