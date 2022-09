Vol, abus de confiance et tentative d’escroquerie: Ismatoulaye Ndama vole le portable de sa sœur, les perruques et l’argent de sa copine

D'aprés "L'As", Idjatoulaye Ndama a déposé une plainte au commissariat de Dieuppeul contre sa sœur aînée Ismatoulaye Ndama, pour vol et tentative d’escroquerie.



Elle raconte que sa sœur Ismatoulaye Ndama est venue lui rendre visite, le 18 septembre dernier, vers une heure du matin, dans son appartement. C’est ainsi qu’elle l’ai installée dans le salon où cette dernière a pris son téléphone de marque iPhone 13 Pro Max au moment où elle dormait profondément. « Elle a émis deux appels avant de quitter l’appartement à mon insu », raconte la plaignante qui, à son réveil, a constaté que sa sœur avait emporté son portable.



« Quand je l’ai appelée au téléphone, elle a dit qu’elle a besoin de mon code Orange Money pour retirer de l’argent qu’elle devait à un dealer qui lui aurait vendu de la drogue », indique Idjatoulaye Ndama. D’ailleurs, la partie civile affirme que par le passé, sa sœur aînée avait utilisé son téléphone et effectué des transactions financières dans son compte. Ainsi, Ismatoulaye s’est rappelée le code et a retiré 70.000 FCfa. « Quand je l’ai rappelée une énième fois, elle a décroché pour me dire que le dealer l’aurait retenue et que je devais encore lui envoyer 50.000 FCfa. Elle m’avait mis en rapport avec un certain Saliou, à qui j’ai fait comprendre que je n’ai pas cette somme et que j’ai besoin de mon téléphone. Il m’a dit niet avant de me faire chanter. Aussitôt, j’ai compris que ma sœur était de connivence avec cet inconnu pour m’escroquer ».



Ismatoulaye Ndama n’a pas hésité une seconde à escroquer sa copine Maïmouna Sylla à hauteur de 45.000 FCfa. Devant les enquêteurs, cette dernière renseigne qu’Ismatou Ndama l’a appelée un jour pour lui demander 5.000 francs, sous prétexte que son fils de 2 ans était souffrant. « Je l’ai aidée, mais par la suite, j’ai su que ces allégations n’étaient que des mensonges. Un autre jour, elle m’a appelée pour me dire qu’elle était arrêtée par la police avec de la drogue plus connue sous le nom de marijuana et de la cocaïne. Elle m’a réclamé 45.000 FCfa en promettant de me rembourser dans les plus brefs délais. Elle est venue récupérer l’argent sous prétexte qu'elle était escortée par un policier. Ainsi, je lui ai remis 8 perruques de cheveux naturels », a révélé la dame Sylla.



Mais depuis des mois, elle court derrière ses biens. Et c'est de guerre lasse qu'elle a déposé une plainte contre Ismatoulaye Ndama. Arrêtée et auditionnée, la prévenue a réfuté les faits qui lui sont reprochés. Etudiante de nationalité gabonaise, résidant à la Sicap Karack, elle travaille dans un restaurant situé au Port Autonome de Dakar. A l’en croire, sa sœur ne raconte que des contrevérités. « On était en froid depuis quelques temps. C’est avec le chef de gang que j’ai eu des démêlés. Il a confisqué son iPhone, mais je ne l’ai pas volé ni tenté de l’escroquer ”, s’est-elle justifiée.



La partie civile, Maïmouna Sylla, déclare avoir pris 7 perruques à laver et une qu’elle devait confectionner. « Je lui ai remis les 4 en gardant le reste chez moi et je suis prête à les restituer ». Malgré ses dénégations, Ismatoulaye Ndama a été déférée au parquet