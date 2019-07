Vol au ministère de la Gouvernance locale : 2 agents écroués

Rédigé par leral.net le Mercredi 24 Juillet 2019 à 11:51 | | 0 commentaire(s)|

Accusés d’avoir subtilisé du matériel informatique d’une valeur de 20 millions de francs Cfa, 10 ordinateurs fixes et deux imprimantes, les deux agents en service au ministère de la Gouvernance locale, du Développement et de l’Aménagement du territoire et leur receleur risquent 1 et 2 ans de prison ferme. Et ce, si le tribunal suit le réquisitoire du parquetier le 13 août prochain.



Le matériel était destiné au Centre d’état-civil national, rapporte enquête.

Amadou Boiro et Amadou Kaba Diallo, respectivement vigile et chauffeur en service et Abdoulaye Niang leur receleur, ont fait face hier, au juge du tribunal correctionnel de Dakar.





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos