Vol avec violence et usage d'arme à feu: Un policier radié, arrêté par la gendarmerie

Rédigé par leral.net le Mardi 22 Mars 2022

Plus téméraire que Fabacary Diémé, tu meurs. Ce policier qui a été radié de sa corporation, a trouvé un autre moyen de gagner sa vie. Ainsi, ce vendredi à Keur Samba Laobé situé dans la commune de Malicounda (département de Mbour), le sieur Diémé s’est rendu dans un multiservice de la localité pour faire du racket. Sur les lieux, raconte "L'As", il a trouvé le gérant répondant au nom de Modou Ndjigal, fils d’un ancien adjoint au maire de Saly.



Le voleur intime l’ordre au gérant de lui vider la caisse, ce que ce dernier a catégoriquement refusé. Sachant que Modou n’allait pas obtempérer, Fabacary Diémé passe à la vitesse supérieure, il brandit un pistolet et menace de tuer le gérant. Malgré l’arme à feu pointée sur lui, le sieur Diémé ne parvient pas à intimider sa proie et ce fut un accrochage entre les deux hommes. Durant cette empoignade, le coup de feu part. Sachant que le gérant était grièvement blessé, Fabacary Diémé prend la clé des champs, abandonnant sa victime qui s’est affalée sur le sol, avant que les voisins n’interviennent. Malheureusement pour lui, il y avait une autre personne dans le multiservice, cachée pour éviter de connaître le même sort que le sieur Ndjigal et qui, en observant la scène, a eu le temps de bien identifier le bourreau de Modou.



Après la fuite du malfaiteur, les populations ont appelé les éléments de la gendarmerie de Malicounda qui ont fait le déplacement illico presto sur les lieux. Le témoin a donc conduit les pandores au domicile de l’ancien policier, qui avait pris un bain à la hâte et changé de vêtements. Mais son épouse qui ne savait pas de quoi il s’agissait, a dit aux pandores, lors des premières interrogations dans son domicile, que son mari était arrivé essoufflé à la maison et, est entré dans la douche pour prendre un bain, avant de changer de vêtements.



Il est donc cueilli par les pandores de la brigade de Malicounda, qui l’ont conduit à la section des recherches de Saly, où les éléments du commandant Insa Seck ont ouvert une enquête. Le lendemain samedi, les enquêteurs ont conduit le présumé malfaiteur sur les lieux pour faire une reconstitution des faits. Malgré le fait que l’un des témoins l’ait formellement reconnu, l’accusé continue de nier les faits qui lui sont reprochés et refuse de montrer l’arme du crime. Quant à la victime, Modou Ndjigal, jusqu’aux dernières nouvelles, il n’avait pas encore été entendu, du fait qu’il est cloué dans son lit d’hôpital.

