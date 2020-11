Vol commis à la BNDE : le vigile subtilise un million F CFA d’une caisse de la banque C’est une sordide histoire de vol à la Banque nationale de développement qui a atterri à la barre du tribunal de grande instance de Dakar. A comparu à la barre du tribunal de grande instance de Dakar, le vigile A. Ka. Il est poursuivi pour vol en réunion commis à l’occasion du service, au préjudice de la Banque nationale de développement (BNDE).

En effet, selon l’accusation, l’agent de sécurité a réussi à subtiliser les fonds collectés par une institution islamique. Après une première collecte versée en mai dernier, les responsables ont constaté que la caisse se vidait. Malgré le renforcement de la sécurité, suite à cette remarque, le prévenu, victime de sa cupidité, a continué de plus belle son activité favorite.



Très futé, le vigile utilisait une aiguille scotchée à un bâton pour ouvrir la caisse et y puiser. L’affaire prenant une proportion inquiétante, les autres vigiles s’en sont ouverts à leur responsable. Le pot-aux-roses a été découvert, grâce aux vidéos de surveillance, montrant A. Ka en pleine action. A son ouverture, la caisse ne contenait plus que 40 000 F CFA.



Face au juge, le vigile a reconnu les faits. Néanmoins, il a pris la peine de justifier son acte, par la baisse de son salaire. “Lorsqu’on a commencé à fermer la caisse, j’utilisais un bâton que j’introduisais dans le trou. C’était pour m’acheter de la nourriture. Et je ne prenais que 500 F CFA’’, a-t-il déclaré.



“Comment s’appelle ce que vous avez fait ?’’, a demandé la juge.



“Du vol !’’, a répondu A Ka. Qui a précisé que le montant volé est largement inférieur à la somme de 1 million 500 mille francs CFA avancée.



A la suite du maitre des poursuites qui a requis l’application de la loi pénale, le conseil du prévenu, en l’occurrence Me Assane Dioma Ndiaye, a sollicité la clémence du tribunal.

“C'est un jeune qui avait au moins pu trouver un travail. Il n'a pas cherché à dévaliser la banque. Il a compris sa faute’’, a plaidé la robe noire. Maitre Ndiaye a demandé de revoir à la baisse le montant du préjudice.



Reconnu coupable, le vigile A. Ka a écopé d’une peine de 2 ans dont 3 mois de prison ferme. Il est contraint d’allouer à la banque la somme d’un million de francs CFA.

