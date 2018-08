Vol d'un câble d'une valeur de 19 millions : Alphonse Vincent Diène risque 6 mois d'emprisonnement ferme Agent de la Senelec, Alphonse Vincent Diène a été attrait ce lundi, devant le tribunal des flagrants délits de Dakar, pour vol d'un touret de câble d'une valeur de 19 millions de francs Cfa. Le parquet a requis deux ans d'emprisonnement, dont six mois ferme contre lui. Il sera édifié sur son sort le 9 août prochain.

Rédigé par leral.net le Lundi 6 Août 2018 à 17:49 | | 0 commentaire(s)|

Né en 1991, Alphonse Vincent Diène risque gros dans cette histoire de vol de câble d'une valeur de 19 millions de FCfa au préjudice de la Senelec. Le matériel en question a été subtilisé dans un jardin sis à Keur Ndiaye Lô, dans la nuit du 21 juin dernier.



Seulement, le prévenu qui nie toute implication dans les faits, a dit être au mauvais endroit au mauvais moment. « Je ne suis pas l'auteur du larcin. C'est au moment de me rendre chez la dame Mame Fatou Cissé à Keur Ndiaye Lô pour un dépannage que j'avais aperçu fortuitement les voleurs dans le jardin à 23h, en train de procéder à l'enlèvement du matériel. Comme ils avaient barré la route avec le camion qu'ils avaient stationné sur les lieux, je suis descendu de ma voiture pour aller à leur rencontre.



Lorsque je leur ai demandé ce qui se passait, ils m'ont dit qu'ils étaient des agents de la Coselec. Loin de se douter qu'ils étaient des malfaiteurs, je suis remonté dans ma voiture après avoir salué le propriétaire du jardin. Ainsi, j'ai patienté dans mon véhicule pendant presque 45 mn le temps qu'ils terminent pour pouvoir poursuivre tranquillement mon chemin. Raison laquelle, j'étais arrivé chez la dame à 00h 30 mn », a expliqué le prévenu.



Interrogé par le juge, le responsable de l'unité d'exploitation de la Senelec, Babacar Marame Diallo affirme : « C'est moi qui avait confié le touret de câble à Pape Diagne. Parce que c'est un matériel très lourd, destiné aux grandes entreprises. Je lui avais remis 30 mille francs pour le motiver. C'est trois jours après le vol que je me suis rendu auprès de lui pour le récupérer.



Mais, il m'a dit à ma grande surprise que le matériel a été enlevé sur les lieux par trois personnes, dont le prévenu. Et, il croyait qu'ils étaient sous mes ordres. Etant donné qu'Alphonse était à bord d'un véhicule de la Senelec. D'ailleurs, c'est Pape Diagne qui était venu à notre siège avant de procéder à son identification. Parce que je n'avais aucune idée sur l'identité des personnes ».



Entendue en qualité de témoin, la dame Mame Fatou Cissé soutient que le prévenu était venu certes chez elle, pour effectuer un dépannage. Mais elle a oublié l'heure exacte.



Le conseil de la Senelec a réclamé 25 millions de francs Cfa à titre de dommages et intérêts.



Convaincue de la culpabilité du prévenu, la représentante du Ministère public a requis deux ans d'emprisonnement, dont six mois ferme contre lui.



Évoquant l'absence de preuve, la défense a plaidé la relaxe pure et simple de son client. « On ne peut pas condamner une personne sur la base de simples suppositions. La preuve tangible que notre client a participé au vol n'a pas été rapportée. Parce que sa simple présence sur les lieux au moment des faits, ne suffit pas pour retenir sa culpabilité », a défendu l'un des avocats.



Cependant, le prévenu devra prendre son mal en patience en prison jusqu'au 9 août pour être édifié sur son sort.













Kady FATY Leral



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook