Vol de bétail : Le Sénégal subit une perte annuelle de près de 2 milliards de francs Cfa

Dans le département de Birkelane, région de Kaffrine, le vol de bétail continue de faire des ravages. Ce phénomène, qui entraîne des pertes économiques considérables et l'appauvrissement des ménages, constitue également un danger sanitaire majeur, notamment avec la propagation de la fièvre Crimée-Congo. Les autorités appellent à la vigilance et à la dénonciation, pour enrayer ce fléau.



Le département de Birkelane, situé dans la région de Kaffrine, est confronté à un fléau inquiétant : le vol de bétail. Ce phénomène, qui touche durement les éleveurs, " représente des pertes économiques annuelles estimées à 2 milliards de FCFA au Sénégal ", selon Samba Thioye, l'inspecteur départemental de l’Elevage de Birkelane. Cependant, au-delà de l’impact financier et de l’appauvrissement des ménages, le vol de bétail comporte également de graves risques sanitaires, rapporte iGFM.



En effet, la fièvre hémorragique Crimée-Congo, une maladie transmissible de l’animal à l’homme, figure parmi les dangers sanitaires évoqués. Cette pathologie, souvent liée à des manipulations imprudentes d’animaux volés, constitue une menace pour la santé publique dans la région.