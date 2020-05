Vol de bétail à Darou Samb: Le berger du village disparaît mystérieusement avec 28 bœufs C’est une affaire de vol rocambolesque d’un troupeau de bœufs qui défraie la chronique au village de Darou Samb, situé dans la commune de Thiénaba. Le berger du village n’a trouvé rien de mieux à faire, que d’attendre la matinée du samedi pour disparaître mystérieusement avec les 28 bœufs dont il avait la charge.

Rédigé par leral.net le Lundi 11 Mai 2020 à 13:34 | | 0 commentaire(s)|

Modou Sow et Samba Sow, deux notables du village de Darou Samb, dans la commune de Thiénaba, ont vécu une journée d’enfer ce samedi 9 mai 2020. En effet, le berger à qui ils avaient confié en commun leurs troupeaux de 28 têtes, a subitement disparu avec les bêtes sans laisser de traces. Ils les avaient confiées au berger Sadibou Bâ, sur la base d’un contrat de 6 mois, dont il a aussitôt, perçu un acompte de 75 000 FCfa. Il s’agissait pour lui d’aller en pâturage avec le troupeau chaque matin, pour ne rentrer que le soir.



Mais, précise "L’As", ce samedi, il est parti plus tôt que d’habitude, parce qu’ayant déjà mûri son plan. Et le soir, le village a attendu le retour du troupeau, en vain, le berger ayant mystérieusement disparu, avec aussi un téléphone portable qu’il avait emprunté dans sa famille d’accueil. Une battue a aussitôt été menée par les villageois, sans résultat et les propriétaires ont été obligés d’aller nuitamment, faire leurs dépositions au poste de gendarmerie de Thiénaba.



Mais entre-temps, un habitant du village voisin de Mbayène a fait un témoignage crucial, qui a confirmé la crainte des villageois. Il a en effet affirmé avoir vu le berger conduire le troupeau en direction de l’Est, en longeant l’autoroute à péage Ila Touba. La suite révélera que le berger avait un complice. C’est finalement dans un village, situé dans la commune de Baba Garage, que la sinistre expédition du berger s’est achevée.



Et c’est un adolescent du village qui a permis de découvrir le pot aux roses. Il a en effet aperçu juste derrière le village, deux jeunes bergers conduisant de façon suspecte un troupeau. Il a aussitôt alerté son père puis les villageois et après l’interrogatoire des deux suspects, les villageois ont pris la décision de câbler le poste de gendarmerie de Baba Garage. Sachant que les carottes étaient désormais cuites, ils ont finalement avoué. Si les propriétaires ont récupéré hier leurs bœufs, les deux jeunes bergers sont en instance d’être déférés au parquet de Diourbel, qui va certainement leur décerner le mandat de dépôt, malgré cette période de pandémie du coronavirus.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos