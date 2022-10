Vol de bétail à Diourbel : Badara Konté écope de deux ans de prison, dont six mois ferme Reconnu coupable de recel de bétail commis la nuit avec moyen de transport à Diourbel, Badara Konté a été condamné jeudi, à deux ans de prison dont six mois ferme.



Poursuivi pour vol de bétail commis la nuit avec moyen de transport, Badara Konté a comparu avant hier devant la barre du tribunal des flagrants délits de Diourbel.



En effet, ce berger de quarante-cinq ans, polygame et père de douze enfants, est traduit en justice pour le vol de quatre moutons appartenant à Assane Fall. Le forfait a été commis, il y a quelques semaines, dans la commune de Keur Ngalgou (située dans le département de Diourbel). De retour chez lui après une journée de dur labeur, Assane Fall constate la disparition de ses quatre moutons. Avec l’aide de ses proches et voisins, il suit les traces du bétail.



Arrivés au village de Kontéyenne, Assane Fall et ses compagnons constatent que les moutons ont été embarqués dans une charrette. Poursuivant les traces des roues, ils arrivent jusqu'au domicile de Badara Konté, où ils retrouvent trois des quatre moutons enfermés dans un enclos. Absent des lieux, Badara Konté refuse de rentrer malgré l'insistance des gendarmes alertés par Assane Fall. Pour l'y obliger, les pandores embarquent son père, raconte-t-on dans "L'As".



Dès qu’il a appris l’arrestation de son pater, Badara Konté s’est résolu à se présenter à la Brigade de gendarmerie de Diourbel. Devant les enquêteurs, il a juré qu’il a acheté les moutons à un certain Abo Sow. Interrogé sur l'identité de son vendeur, il n'a pu fournir le moindre renseignement, encore moins le numéro de téléphone de ce dernier qui, d'après lui, l'a appelé au téléphone pour lui vendre les moutons. Mais face au procureur, Badara Konté a indiqué que c'est Abdou Kâ qui lui a vendu les moutons et non Abo Sow. Dans son réquisitoire, le représentant du ministère public, qui estime que les faits sont constants, a demandé au tribunal, d’appliquer la loi.



Selon l’avocat de la défense, Me Serigne Diongue, il n'existe aucune preuve attestant que son client est l'auteur du vol. Par conséquent, il a plaidé pour la requalification des charges de vol de bétail en recel, à l'encontre de Badara Konté. « Il est père de douze enfants et mari de deux épouses. En plus, c’est un délinquant primaire. Donc, faites-lui une application bienveillante de la loi. Ce ne serait que justice », a plaidé Me Serigne Diongue.



Reconnu coupable de recel de biens volés, Badara Konté a été condamné à deux ans dont six mois de prison ferme. Il devra également s'acquitter de 300.000 FCfa, en guise de dommages et intérêts au bénéfice de la partie civile, Assane Fall, qui a repris possession de trois de ses quatre moutons.

