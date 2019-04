Vol de bétail et cambriolages: la Gendarmerie démantèle le gang de Nguékhokh Une bande de malfaiteurs, spécialisée dans le vol de bétail et les cambriolages, a été mise aux arrêts par la brigade de Gendarmerie de Nguékhokh, suite à un vol à main armée de 4 moutons au quartier de Diamaguène de Nguékhokh, dans le département de Mbour, dans la nuit du dimanche 14 au lundi 15 avril 2019.

Le cerveau de la bande sera reconnu et localisé avec la collaboration de la victime dès le lendemain. Le reste de la bande a été arrêté le même jour.



Un lourd arsenal qui permettait à la bande d’accomplir ses forfaits a été trouvé par devers les membres de ce groupe de 6 délinquants. 4 moutons, 1 arme à feu, 19 cartouches de calibre 12, 15 marteaux, 1 hache, 1 arrache-clous, 1 griffe, 1 perceuse et 11 téléphones portables ont été saisis par les pandores.







