Vol de bijoux chez la femme de Béthio Thioune: 2 ans ferme requis contre les mis en cause

Vendredi 25 Janvier 2019

Aïda Diallo, la troisième épouse de Cheikh Béthio Thioune a été victime d'un vol de bijoux d’une valeur de 50 millions de F Cfa. Les faits se sont passés au mois de décembre dernier à Médinatoul Salam, plus précisément dans l’un des domiciles du guide des Thiantacounes.



Oumar Touré, auteur présumé et son complice Masserigne Touré ainsi que les deux bijoutiers receleurs, M. H. Niasse et O. Hann, ont comparu hier devant le tribunal de Grande instance de Mbour pour vol de numéraire, association de malfaiteurs, recel… et complicité de ces faits.



Le parquet a requis 2 ans de prison ferme contre les Touré, 3 mois avec sursis contre M. H. Niasse et la relaxe pour O. Hann. Aïda Diallo qui a partagé le prétoire avec des accusés, a réclamé la rondelette somme de 55 millions en guise de dommages et intérêt. L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 31 janvier, rapporte EnQuête.

