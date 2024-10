Vol de chèques du Trésor : De nouvelles révélations émergent

Ça bouge dans l’affaire des chèques du Trésor volés. Les transitaires arrêtés dans le cadre de l’enquête sur ce scandale, ont commencé à cautionner, avec l’espoir d’obtenir la liberté provisoire. Mais ils ont récolté des fortunes diverses.



"Libération", repris par "Seneweb", révèle que Mallé S. est sorti de prison après avoir versé 500 millions de francs Cfa. Ce dernier est poursuivi uniquement pour les vols et falsifications de chèques du Trésor. Il ne serait pas sous le coup d’une infraction douanière.



Ce qui n’est pas le cas de son collègue A. B. Ndiaye. Le journal renseigne que ce dernier est poursuivi pour avoir dribblé, selon l’accusation, et le Trésor public, et la Douane. C’est pourquoi, informe la même source, il reste en prison malgré les 578 millions de francs Cfa qu’il a déposés en caution. Ce montant couvre le chèque suspect qu’il a déposé au bureau du Trésor de Port-Sud et non le montant qui serait lié à son contentieux avec la Douane, concernant des taxes d’importations et d’exportations, notamment.



Présenté comme le cerveau de l’affaire, l’agent du Trésor M. Kane reste lui aussi, dans les liens de la prévention. Pour obtenir la liberté provisoire, il doit cautionner 1 milliard de francs Cfa, selon "Libération". Il est accusé d’avoir causé un lourd préjudice à la Douane, en entretenant un système mafieux au sein du Trésor.



D’après une estimation provisoire, la Douane a perdu 8 milliards de francs Cfa dans cette affaire.