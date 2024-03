Vol de dix chèvres à Mbour : Après une tentative de fuite, le prévenu cueilli en pleine mer On l’appelle "Chinois". Ce jeune boucher a été surpris dans un enclos en pleine nuit. Il a pris ses jambes à son cou pour échapper à la furie de la partie civile qui le poursuivait. Mais en bon nageur, il choisit de plonger dans la mer. C’était sans compter avec la détermination de la partie civile.

«L e jour des faits, vers 2h du matin, j'ai été surpris par les cris de chèvres venant de l’enclos. Je me suis levé pour voir ce qui se passait. C’est ainsi que j’ai vu "Chinois" en sortir, en courant. Je l’ai poursuivi et sachant qu’il ne pouvait s’échapper, il a plongé dans la mer.



Déterminé à l’attraper, j’ai pris ma pirogue pour aller le cueillir. Je l’ai trouvé blotti dans une caisse dans une pirogue de senne tournante », a déclaré la partie civile. Celle-ci est convaincue que c’est bien lui qui a volé ses dix chèvres qu’il venait de perdre et qu’il a voulu récidiver.



Avant d’être livré à la Police, "Chinois" a été lynché. A la barre, la partie civile n’a pas eu de la peine pour reconnaître l’avoir ligoté puis battu par la foule. Le parquet a requis une peine de deux ans de prison ferme.



Mais pour Maître Faty, l’avocat de la défense, « il n’est pas établi que c’est le prévenu qui a volé les dix chèvres, antérieurement au jour des faits ». Le tribunal a finalement déclaré le prévenu coupable et l’a condamné à deux mois de prison ferme et à des dommages et intérêts de 100 000 francs Cfa.



