Vol de moto d’un militaire : un soudeur métallique arrêté et conduit à la police Soudeur métallique de profession, Kh. Gningue, habitant à Pikine, s’adonne également au vol pour augmenter ses revenus. Le mis en cause est allé à la Cité des Impôts et Domaines de Patte d’Oie pour accomplir son forfait. L’As

Rédigé par leral.net le Mardi 3 Août 2021 à 09:44 | | 0 commentaire(s)|

Il a trouvé une moto stationnée devant une maison, appartenant à un militaire qui était venu réparer son climatiseur. Comme s’il en était le propriétaire, Kh. Gningue prend la moto et tente de s’enfuir. Mais le militaire qui a constaté la disparition de sa moto se lance aussitôt à ses trousses.



En moins de quinze minutes, il est rattrapé par le militaire, parce que poussant la moto à défaut de pouvoir l’allumer. Il est conduit à la police des Parcelles où il a reconnu les faits lors de son interrogatoire.



Il a présenté ses excuses, mais l’aveu état la reine des preuves, Kh.Gningue sera déféré au parquet pour vol.



