Vol de portables : Thomas Monteiro condamné à un mois ferme Né en 1987 et peintre de profession, Thomas Monteiro a été condamné ce mercredi, à deux ans d'emprisonnement, dont un mois ferme par le tribunal des flagrants délits de Dakar. Marié et père de deux enfants, le prévenu avait subtilisé les portables du couple A. C et F.N dans un bar-restaurant.

Devant la barre de tribunal des flagrants délits de Dakar ce mercredi, la trentaine, Thomas Monteiro n'est pas passé par quatre chemins pour reconnaître sa sale besogne. Accompagné de son ami S.I.Diallo pour prendre leur dose d'alcool dans un bar-restaurant de la place, le résident de Liberté 3 y dérobe deux portables.



« Ils avaient oublié leurs portables sur la table où ils étaient installés en premier. Dès que je les ai vus, je n’ai pas hésité à les prendre. C'est au moment de quitter les lieux que l'agent de sécurité m'a malheureusement, intercepté devant la porte avant de me conduire à la Police », a-t-il avoué.



Le parquet a par ailleurs, requis l'application de la loi. Il sera suivi par Me Iba Mar Diop qui a sollicité une application bienveillante de la loi pour son client.



Rendant sa décision, le juge a condamné le prévenu à une peine d'avertissement de deux ans, dont un mois ferme.









