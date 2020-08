Vol de sacs d’aliments et d’œufs à Bambilor: quatre employés soutirent 19 millions FCfa à leur employeur Fallou Faye, Alassane Fall, Demba Bâ et Moussa Cissé, sont poursuivis pour association de malfaiteurs et vol en réunion au préjudice de leur employeur. D’après la victime, Abdoulaye Fall, les mis en cause ont subtilisé des sacs d’aliments et des plateaux d’œufs dans sa ferme située à Bambilor, pour un préjudice estimé à 19 millions de francs Cfa.

D’après « L’As », tout est parti de la remarque d’Abdoulaye Fall qui a constaté une baisse de son chiffre d’affaires et de la production dans sa ferme située à Bambilor. Pour en avoir le coeur net, il décide de visionner les caméras de surveillance de la ferme.



Ses recherches ne resteront pas sans réponse, car il est tombé sur une vidéo du 11 juin, où ses employés étaient en train de charger des plateaux d’oeufs dans une voiture de marque Dacia 3609 DE. Par la suite, il a convoqué ses employés pour leur montrer ladite vidéo. A l’unanimité, ils avaient soutenu que ce véhicule avait livré par erreur des oeufs à la ferme.



Constatant que leurs allégations ne sont pas concordantes, ils indiquent avoir effectué le chargement sous l’ordre de leur superviseur Fallou Faye. Leur patron a découvert une autre vidéo qui dévoile des sacs d’aliments chargés dans une camionnette, tôt dans la matinée, pour une destination inconnue.



« Fallou détient toutes les clés. J’ai investi beaucoup d’argent pour l’installation du solaire rien que pour avoir une autonomie. Chaque fin du mois, quand je fais l’inventaire, je note un écart de 1000 plateaux d’oeufs. Ils font leur magouille entre 6h et 7h du matin », a déclaré le plaignant.



Interrogé, les employés ont encore désigné Fallou Faye. Le chauffeur, Alassane Fall indique que c’est ce dernier qui lui a donné l’ordre de les transporter chez lui. Pour ce motif, ils ont été attraits à la barre des flagrants délits de Dakar.



Au parloir, Demba Bâ, 42 ans, marié et père de famille, déclare que c’est Fallou Faye qui était le chef du personnel et qu’il ne faisait qu’exécuter ses ordres. «J’ai transporté 100 plateaux d’oeufs chez lui à Bambilor », s’est-il dédouané.



Son co-prévenu Moussa Cissé indique qu’il est blanc comme neige. « J’ai vu Demba Bâ et d’autres employés du champ charger des plateaux d’oeufs dans la camionnette. Quelques temps après, Atoumba m’a retrouvé dans la case pour avoir des renseignements sur la livraison des oeufs. Je me suis uniquement chargé d’ouvrir la porte. J’ignorais le vol », dit-il.



Alassane Fall, quant à lui, prétend que Fallou Faye l’a appelé à 6h du matin pour aller livrer les sacs d’aliments à un gars nommé Cissé. « Je reconnais être l’auteur du transport des sacs d’aliments mais je ne faisais qu’exécuter les ordres de mon supérieur hiérarchique, Fallou Faye. J’ai livré 85 sacs d’aliments à un certain Cissé. Il a pris les sacs dans l’exploitation de notre employeur. A mon arrivée dans la ferme, la marchandise était déjà chargée dans la camionnette. Pour le transport, il m’a remis 50 mille francs », avoue-t-il.



Ces accusations ont été battues en brèche par Fallou Faye. « J’ai volé 100 plateaux d’oeufs et non des sacs d’aliments », dit-il sans convaincre.



La partie civile a réclamé 40 millions de francs Cfa pour la réparation du préjudice. Le parquet a requis un an de prison ferme à l’encontre des prévenus.



La défense sollicite, quant à elle, la relaxe des prévenus. Ils seront fixés sur leur sort le 7 août prochain.



