Vol du 29 février de Air Sénégal: Le gouvernement traque tous les passagers

Lundi 2 Mars 2020

A la suite de la confirmation du premier cas de coronavirus au Sénégal, le gouvernement va lancer une recherche de tous les passagers du vol de Air Sénégal qui a atterri à l’aéroport de Dakar le samedi 29 février.



Car, le Français en observation à l’Institut Pasteur, ayant été testé positif au Coronavirus a pris ce vol et a été en contact avec les passagers. Le ministère de la Santé et de l’Action sociale va réclamer le manifeste pour suivre les passagers de ce vol.



La famille du Français, établie aux Almadies, quartier chic de Dakar, a été mise en quarantaine.

