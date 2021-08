Vol en réunion: Elimane Abou Lam se désiste de l'affaire qui l'oppose à Thierno A.Diallo Thierno Amadou Diallo n'a jamais reconnu être un voleur, encore moins pris les biens de quiconque. A l'en croire, on lui a donné rendez-vous aux Almadies à 7h du matin pour lui rendre un argent qu'il avait avancé.

Rédigé par leral.net le Vendredi 6 Août 2021 à 10:28

Mal lui en pris, car il a été appréhendé comme voleur et bastonné comme jamais.



Selon TAM, c'est sous la furie de ses tortionnaires qu'il a signé des procès verbaux qu'il ne reconnait pas par la suite.



Ci-contre, la lettre de désistement de Monsieur Elimane Abou Lam, stipulant qu'il ne le poursuit en rien.





