Vol en réunion commis la nuit avec violence: l’histoire des huit agresseurs qui avaient attaqué un vigile à Fann Hock Huit jeunes avaient formé une bande de malfaiteurs pour écumer la Médina, la Gueule-Tapée et Fann Hock. Agressant les personnes qu’ils rencontrent sur leur passage, les dépossédant de leurs biens, ils se sont attaqués à Abdourahmane Diallo, un vigile, vers 3 heures du matin. Retour sur l’histoire d’une agression où un des malfaiteurs a été alpagué.

Le 20 août dernier vers 3 heures du matin, Abdourahmane Diallo était de garde à Fann Hock lorsqu’il a aperçut 8 jeunes qui se dirigeaient vers lui. Arrivé à sa hauteur, le nommé T. M. Baldé lui a administré un violent coup de poing sur le visage.



Dès qu’il a riposté à son attaque, les autres membres de la bande lui ont tordu la main pour le déposséder de son téléphone portable Samsung de marque A5, avant de prendre la fuite.



« Aussitôt, je me suis lancé à leur poursuite pour récupérer mon bien, mais ils ont opposé une vive résistance, avant de prendre la tangente. Comme je ne pouvais pas leur résister, j’ai ciblé T. M. Baldé pour l’appréhender. Et avec l’aide des voisins, je l’ai maîtrisé avant de le conduire au commissariat de la Médina », raconte la victime dans le procès-verbal.

Interrogé sommairement au poste, le mis en cause a reconnu les faits qui lui sont reprochés.



« En compagnie de mes amis Simon, Souleymane Diallo, Mohamed Seck et autres, nous avons parcouru les rues de la Médina, de la Gueule Tapée et Fann Hock. Profitant de notre nombre, nous arrachions les téléphones portables de rares passants avant de nous enfuir. A Fann Hock, j’ai attaqué Abdourahmane Diallo à qui j’ai asséné un coup de poing avant que mes amis n’arrachent son téléphone portable. Nous nous sommes enfuis. La victime nous a poursuivis et m’a rattrapé grâce à l’aide des passants », a indiqué le mis en cause dans le procès-verbal.



Poursuivi pour association de malfaiteurs et vol en réunion commis la nuit avec violence, T.M. Baldé a été déféré au parquet.











Avec « L’As »

