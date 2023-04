Vol présumé d’un milliard FCfa chez Cheikh Bakhoum : Le DG de Sénégal Numérique SA dément et menace Il y a deux jours, des rumeurs et des informations circulaient sur les réseaux sociaux et certains sites d’information, annonçant un vol impressionnant d’un milliard FCfa chez le DG de Sénégal Numérique SA. Réagissant face à ces graves accusations, Cheikh Bakhoum, DG de Sénégal Numérique SA, a opposé un démenti ferme et menace de saisir Dame Justice. Voici sa réaction :

Rédigé par leral.net le Mercredi 19 Avril 2023 à 16:51 | | 0 commentaire(s)|

"Je suis profondément attristé de devoir écrire ces quelques mots pour démentir les accusations mensongères qui circulent à mon sujet depuis hier, à partir d’un post Facebook. Je tiens à vous assurer que je suis tout simplement victime d'une campagne de diffamation visant à porter atteinte à ma réputation et à mon intégrité.



Ces allégations sont absolument dénuées de tout fondement.

Quelques sites en ligne ont fait beaucoup de mal, en relayant ces accusations diffamatoires, sans vérifier leur exactitude et sans prendre le temps de chercher la vérité. Après une réflexion approfondie, j'ai pris donc la décision de faire valoir mes droits, en engageant des actions judiciaires contre tous ceux qui ont participé à cette entreprise maléfique.



Depuis 48 heures, je me suis abstenu de réagir au vu du caractère ridicule et ubuesque des fausses informations distillées, mais les nombreuses interpellations des proches et des amis m'y ont finalement contraint.



Profondément touché par votre soutien et votre confiance, je tiens à vous assurer que je ne me laisserai pas décourager, ni divertir par ces attaques injustifiées. Je suis déterminé à poursuivre mon engagement envers la communauté et à conduire avec plus d’abnégation, lamission qui m’est confiée depuis neuf ans, par son Excellence Monsieur le président de la République ; et pour laquelle, il m’a constamment renouvelé sa confiance, eu égard, sans doute aux importantes réalisations effectuées dans le vaste chantier de la transformation numérique de notre pays.



Je tiens à exprimer ma gratitude à l'écrasante majorité de la presse nationale, qui n'a accordé aucune importance à ces accusations. Votre professionnalisme et votre engagement envers la vérité, sont une source d'inspiration pour tous les citoyens épris d’éthique et de déontologie.



Fait à Dakar, le 18 avril 2023"



Cheikh Bakhoum

Directeur Général de

Sénégal Numérique SA



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook