Vol présumé de deux scanners : Des agents de l’Aibd à la Dic

Kh. D., cadre de l’Aéroport International Blaise Diagne, a déposé une plainte sur la table de la Division des investigations criminelles (Dic) contre deux responsables du Syndicat autonome des travailleurs de l’aéronautique civile du Sénégal, en l’occurrence Mamadou Diop et Moussa Sagna.



Ce, pour diffamation présumée, portant sur deux scanners portés disparus et d’un coût de 2 milliards FCfa, l’unité. D’après "Source A", les deux bijoux, visiblement portés disparus, permettent de détecter des bombes, entre autres objets de nature à causer des sueurs froides au niveau des aéroports.



Le journal se demande comment, les deux scanners qui ont été débranchés et gardés, pourraient quitter les lieux, sans séisme ni onde de choc ? Question légitime, parce que, dit-on, seule une grue doit pouvoir les enlever de leur emplacement initial.