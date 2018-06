Volkswagen démarre ses activités au Rwanda, c'est ça l’Émergence

Le constructeur allemand Volkswagen démarre ses activités au Rwanda. L’information a été donnée par le site d’information rwandais, New Times, mardi 26 juin.

Le média indique que ce sont près de 20 millions de dollars d’investissement qui seront débloqués au Rwanda pour le démarrage de nouvelles opérations dans le pays. Ainsi, ce sont jusqu’à 5000 voitures qui seront assemblées, chaque année, dans cette nouvelle unité rwandaise de Volkswagen.



Un investissement qui permettra sans doute aux autorités rwandaises de booster le secteur de l’automobile dans un pays où les voitures d’occasion dominent fortement. Ces véhicules représentent 7000 à 9000 voitures importées chaque année au Rwanda, indiquent les statistiques fournies par le gouvernement.

Le constructeur allemand prévoit dans son programme l’installation d’un point de vente au détail. En plus de cela, Volkswagen prévoit aussi, un centre de formation et une gamme complète de services de mobilité, en plus de l’unité d’assemblage.

Ce sont plus de 1000 emplois qui seront créés au Rwanda.

Jaures Nguessan (Afrikmag)

