Volonté de la CEDEAO-Invité de la TFM : Babacar Diagne « déconseille le Sénégal pour la tenue du procès de Yaya Jammeh »…

Avec beaucoup de sujets au menu, dont l’économie, la diplomatie, la géopolitique, Babacar Diagne, l’ancien président du Conseil national de Régulation de l'audiovisuel ( CNRA), mais aussi la « voix du Sénégal en Gambie », durant des moments de tensions et d’incertitudes de 2012-2014 est l’invité de la TFM .

Et fait saillant de cet entretien, avec la décision de la CEDEAO de créer un tribunal pour juger les crimes et violations des droits de l'homme commises sous l'ancien président gambien, Babacar Diagne livre son opinion et déconseille même au Sénégal la tenue du procès de Yaya Jammeh »…Pourquoi ? Entretien avec Cherif Diop …