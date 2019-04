Vols à mains armées : le gang de Karang démantelé Un gang composé de 4 individus qui opérait entre le Sénégal et la Gambie, dans la zone de Karang a été démantelé. Dans la nuit de lundi dernier à mardi, les quatre malfrats armés avaient attaqué un cambiste gambien et emporté de l’argent et un téléphone portable, rapporte la RFM. La victime, qui avait reconnu l'un des malfaiteurs, a alerté la police sénégalaise basée à Karang, qui a mis aux arrêts le reste de la bande. Ils ont été déférés au parquet de Fatick.

Rédigé par leral.net le Dimanche 14 Avril 2019 à 11:44 | | 0 commentaire(s)|



