Vote budget Ministère de l'Intérieur: Guy Marius et Cie, très présents dans les débats à l'hémicycle

Guy Marius Sagna et Cie étaient au cœur des débats lors du vote du budget du ministère de l'Intérieur. La plupart des députés qui ont pris la parole à l'hémicycle, ont interpellé le ministre de l'Intérieur sur la manifestation contre la hausse des prix de l'électricité qui s'est déroulée ce vendredi devant le palais de la République.



Prenant la parole, Pape Songué Diouf soutient qu'on devrait sécuriser le palais. " Comment des gens peuvent se permettre de s'agripper sur les grilles du Palais? Si les gens s'agrippent aux grilles du palais, ils peuvent s'attaquer au président. On doit protéger ce lieu. Si ces gens sont en colère, ils n'ont qu'à s'attaquer à leurs maisons, c'est mieux que de venir faire leur show devant les grilles du palais ", a-t-il tonné.



De son côté, le député de Rewmi Déthié Fall a pris le contrepied de son collègue Pape Songué. " Ce sont les interdictions qui encouragent leurs défiances. On a des forces de l'ordre capables d'encadrer toute marche à travers le pays. il faut faire disparaître cet arrêté Ousmane Ngom et libérer immédiatement Babacar Diop et Guy Marius Sagna ".



Et pour Me Djibril War, ce qui se passe au Nigéria au sujet des djihadistes, a commencé par des genres d'agissements de cette nature. Par conséquent, il demande une sanction énergique à l'endroit de tous les manifestants.



À son tour, Ousmane Sonko, le leader du Pastef a rappelé que " les partisans d'Aliou Sall et d'autres personnes qui se réclament de l'Apr, ont manifesté devant le palais et personne n'a rien dit. Ceux qui parlent de loi ici à l'Assemblée, ne connaissent rien de la loi. La Maison-blanche est l'endroit le plus sécurisé du monde et pourtant, il y a toujours des manifestations là-bas ".