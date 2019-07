Vote des droits LGBTI: Le Sénégal ne dit ni Oui ni Non

Les Nations-Unies ont adopté une résolution condamnant et luttant contre les violences faites contre les Lgbti personnes homosexuelles (lesbiens et gay), bisexuelles, transgenres ou transexuelles, et enfin, intersexe. La Résolution a été votée par 27 voix pour 12 contre et 7 absentions.



Le Sénégal où le débat sur l’homosexualité fait rage avec les affaires Oxfam et Wally Seck, a préféré s’abstenir au moment du vote, rapporte Les Echos.



Le Nigéria est le seul pays d’Afrique à voter contre la résolution. Les pays Arabes (Arabie Saoudite, Qatar, Bahreïn, Egypte, Irak), le Pakistan et la Chine, ont également voté “Non”.