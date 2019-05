Vote du projet de loi portant modification de la constitutionnelle: une forte mobilisation attendue devant l’hémicycle

Une forte mobilisation est attendue devant l’Assemblée nationale ce samedi où les députés doivent voter le projet de loi portant modification de la constitution sénégalaise. Plusieurs organisations de la société civile dont la Cellule orientation et stratégie (Cos/M23) qui s’opposent à cette réforme, ont promis d’y prendre part.



A travers un communiqué conjoint, la Cellule orientation et stratégie (Cos/M23), One million march, Forces démocratiques du Sénégal (Fds), Vision citoyenne et Frapp France dégage, ont promis un 23 juin bis, si jamais les députés de la majorité présidentielle tentent de faire passer le projet de loi.



« Nous continuons à dénoncer énergiquement le projet de révision constitutionnelle du Président Macky Sall. Ce projet, nous le rejetons, car il moralement indigne, politiquement indigeste et démocratiquement indigent », font-ils savoir dans la note.



Le leader de Frapp / France dégage, Guy Marius Sagna, a promis que la manifestation sera tenue, quelle que soit la décision du Préfet de Dakar. Quant aux membres du mouvement Yen a marre, ils annoncé qu’ils vont ce prononcer ce vendredi, selon le coordonnateur Aliou Sané.









