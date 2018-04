Vote du projet de loi sur le parrainage: Les jeunes de la mouvance présidentielle sur le pied de guerre

La mouvance présidentielle ne veut pas laisser le terrain libre à l’opposition qui menace d’assiéger l’Assemblée nationale, lors du vote du projet de loi sur le parrainage. « L’heure n’est plus au dialogue, mais à prendre des dispositions nécessaires devant permettre d’anticiper sur les situations et de prévenir le chaos », alerte Thérèse Faye, coordonnatrice de l’Apr.



« On ne peut et on ne plus fermer les yeux, comme si de rien n’était, puis c’est l’avenir même et la crédibilité de la démocratie sénégalaise qui est en cause », a ajouté Zator Mbaye, responsable des jeunes de l’Afp. Tous les deux tenaient une conférence presse hier, au siège du Parti socialiste, sous la bannière du Mouvement des jeunes de Benno Bokk Yakaar. D’après « Source A », ils n’ont pas émis l’idée d’un rapport de force demain devant les grilles de l'Assemblée nationale, par contre ces jeunes de la mouvance promettent une réplique dont ils se sont gardés de révéler le contenu.