« Vous avez hué une Dame exceptionnelle » Ousmane Faye (MWS) Vous avez hué une Dame exceptionnelle, pieuse et sociale, que tout le monde voudrait avoir comme épouse…



« Lors de la 74ème conférence des Nations unies tenues à New York, un groupuscule composé d’indisciplinés et d’inconscients ont tenté de ternir l’image du Sénégal en huant le couple présidentiel. Toutes les personnes de bonne foi ont eu honte face à un tel avilissement qui n’honore aucunement les auteurs, qui certainement souhaiteraient avoir comme épouse si pieuse, si sociale, en l’occurrence Mme Mareme Faye Sall.

Rédigé par leral.net le Jeudi 26 Septembre 2019 à 16:08 | | 5 commentaire(s)|

On dirait que la Diaspora est devenue le refuge des sénégalais les plus infortunés en vertus humaines, les plus inconscients, les plus indisciplinés, les plus mal éduqués. Tous les insulteurs publics ou presque y sont terrés, sachant qu’ils ont raté leur vie pour la plupart, ils n’ont rien à faire que de déverser leur courroux sur d’honnêtes citoyens.



Lors de cette assemblée générale des Nations, ceux qui étaient venus, nombreux pour rendre hommage au couple présidentiel ont versé leur honte et leurs peines dans leurs cœurs, compatissant avec les sénégalais fiers de ce couple présidentiel valeureux, attaché à notre culture dont l’essence est la somme de toutes les bonnes vertus.



Macky SALL est un homme d’État respecté dans tout le monde entier, il fait la fierté de tout un peuple qui lui a renouvelé sa confiance en février dernier. Mareme Faye Sall est le prototype de la femme africaine, sénégalaise qui s’est levée pour dire aux autres femmes du monde entier que nous sommes tous égaux en dignité humaine. Elle est la première dame, bon teint, sénégalaise à cent pour cent. On l’aime ou on ne l’aime pas, elle a toutes les bonnes qualités d’une femme musulmane.



Fort heureusement, nous avons dû calquer nos consolations sur l’indignité de ces égarés qui croyaient bien faire. Comment des personnes aussi méprisables peuvent ils se réclamer sénégalais bon teint? Le sénégalais pur sang n’agit pas de cette façon, il sait se retenir et se recourir derrière le respect envers son prochain toujours avec ce pan d’orgueil et de retenue.



Que reproche t-on au couple présidentiel ? J’ai beau chercher la réponse mais je ne trouve toujours pas car, je refuse de croire aux inventions des opposants ennemis du président Macky SALL. Depuis sa réélection, que de délation, de calomnies, d’invectives et de dénigrements sans fondement inventés avec toutes sortes de stratagèmes: reportage de la BBC, conférences de presse, manifestations, sensibilisations mensongères sans succès…Encore faut-il leur dire que la vérité finit toujours par triompher. Ceux qui usent de ces méthodes doivent se dire intérieurement que ce n’est pas la bonne voie pour arriver à bon port car Ils ont toujours échoué et continueront d’échouer. Ils doivent avoir honte de leur façon de faire de la politique et ils doivent gémir de voir leurs images s’écorner de jour en jour. Pourquoi tant de dédains et de haine envers le couple présidentiel ? Au lieu d’être leurs intercesseurs et souteneurs-conseillers pour mieux les accompagner à bâtir un pays émergent et pouvoir arbitrer avec foi au moment du bilan, certains préfèrent pécher sans remords en les accusant de tout, sans preuves valables.



La méchanceté ruine la foi dans l’âme et nous éloigne de Dieu. Elle ne sert à rien du tout sinon elle hypothèque nos chances à l’au-delà. Enlevez vos rancunes et rancœurs stupides et vos insensées façons de faire la politique; c’est Dieu qui donne le pouvoir » dixit le Président de la Coalition Manko Wattu Sénégal (MWS).



