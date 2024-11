Voyage de diplomatie commerciale au Sénégal : Molly Phee remet une subvention de 99 500 dollars à Seynabou Fall, fondatrice de Soxna Cosmetics

Selon un communiqué de presse, lors d'une visite à Soxna Cosmetics à Thiès, la secrétaire d’État adjointe a remis une subvention de 99 500 dollars à Seynabou Fall, la fondatrice sénégalaise de la ligne de produits capillaires et de soins de la peau Soxna Cosmetics.



La subvention, explique-t-on, sera utilisée par Soxna Cosmetics pour améliorer sa capacité de production, augmenter l’emploi et se développer sur de nouveaux marchés. «Lors de sa visite à Thiès, la secrétaire adjointe a été accompagnée par des membres d’une délégation d’entreprises américaines spécialisées dans la promotion des entreprises détenues par des femmes : Rahma Wright, Pdg et fondatrice de Yeleen Enterprises et coprésidente du Conseil consultatif du président sur la promotion des affaires en Afrique, et Moses Kusasira, Pdg et fondateur de PaySoko », précise la même source.



La délégation a visité l'usine de fabrication de produits de Soxna Cosmetics et a rencontré le personnel de l'entreprise et d'autres femmes entrepreneurs pour discuter de l'impact prévu de la subvention sur la communauté et leurs moyens de subsistance.



Mme Fall s'est félicitée de la formation et des ressources offertes par la subvention, qui permettront à son entreprise de répondre à la demande d'un marché en pleine croissance. « Grâce à la subvention du programme Awep, Soxna sera en mesure d'étendre son modèle et d'aider beaucoup plus de personnes en Afrique et au-delà dans leur voyage vers le bien-être », a déclaré Mme Fall. La secrétaire adjointe a fait part de son admiration pour l'ingéniosité dont a fait preuve Mme Fall dans le développement d’une nouvelle ligne de produits de bien-être.



«Cette subvention s’inscrit dans le cadre du Programme pour l’entrepreneuriat des femmes africaines (Awep) du Département d’État américain. L’Awep permet aux entreprises dirigées par des femmes africaines d’accéder à des financements et à des ressources de renforcement des capacités afin de favoriser la croissance et la rentabilité de leurs activités et de faciliter leur participation au commerce international. Le Département d’État des États-Unis s’est associé à la Fondation américaine pour le développement de l’Afrique (Usadf) en 2022 pour administrer les subventions », renseigne la même source.



Le communiqué souligne que les subventions aux entreprises de l’Awep sont très compétitives, l’Usadf ayant reçu plus de 1 000 demandes de subventions de toute l’Afrique et ayant effectué de multiples examens avant de sélectionner les cinq bénéficiaires et les six finalistes.



Commentant le programme, le président et chef de la direction de l’Usadf, Travis Adkins, a déclaré : « Ces subventions reflètent la puissante collaboration entre l’Usadf et le département d’État américain pour autonomiser les femmes entrepreneures africaines. En fournissant des financements et des ressources essentielles à des dirigeants comme Seynabou, nous nous engageons à favoriser la croissance économique et à renforcer la résilience des communautés à travers l’Afrique.



