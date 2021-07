Voyages périlleux entre le Brésil et les Usa: Cinq sénégalais dont une femme meurent noyés Même si Barça ou Barsakh a connu une accalmie, c'est parce que les sénégalais, friands de découverte, ont trouvé un autre créneau pour immigrer clandestinement dans cette contrée, entre le Brésil et les Etats-Unis.

Non sans risque, car d'après Les Echos, nos compatriotes meurent en masse entre le pays des cariocas et celui de l'Oncle Sam.



Selon le journal, au moins cinq (5) sénégalais dont une femme sont morts, noyés.



Comme les péripéties du Barça ou Barsakh, c'est un long voyage et difficile qui dure des jours avec des risques de faire face à des attaques de gangs armés ou des animaux dangereux.

