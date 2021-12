WALLY SECK NOMMÉ AMBASSADEUR

L’artiste musicien Wally Ballago Seck a accepté d’être l’ambassadeur du centre international du commerce extérieur du Sénégal (CICES), à l’occasion de la 29ème édition de la foire internationale de Dakar (FIDAK) prévue du 6 au 20 décembre, a appris l’APS des organisateurs. .



"Wally Ballago Seck a accepté aussi bien d’être l’ambassadeur du CICES, de la FIDAK, mais aussi il a accepté de venir jouer durant la foire’’, a annoncé, mercredi, à l’APS, le directeur commercial et partenariats du CICES, Jean-Claude Ngom.



Cette édition dont le Pakistan sera pays d’honneur, a pour thème "Promouvoir l’agrobusiness pour un développement économique et social durable".



Cet artiste, selon M. Ngom, fait partie des grosses pointures de la musique sénégalaise et ses concerts au CICES donneront au public la chance de payer moins que ce qu’ils ont l’habitude de débourser pour ce genre de spectacle.



"Tout ça permet à cette population, qui a été fortement impactée socialement par rapport à cette pandémie de pouvoir trouver un créneau pour se divertir", a-t-il fait valoir.

Emedia