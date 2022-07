WAVE: Droit de réponse Nous avons pris connaissance d’articles diffusés dans la presse en ligne et sur les réseaux sociaux annonçant la fermeture des sociétés Wave au Mali, au Burkina Faso et en Ouganda et nous tenons à démentir formellement cette information.

Rédigé par leral.net le Mardi 5 Juillet 2022 à 16:03 | | 0 commentaire(s)|

Le Groupe Wave Mobile Money tient à rassurer ses clients, ses partenaires et l’ensemble des populations qu’il est plus que jamais déterminé à rester au Mali, au Burkina Faso et en Ouganda à long terme afin de continuer à œuvrer pour l'inclusion financière.



Afin de garantir un fonctionnement optimal de nos services et pour rester agile dans ces trois pays, nous avons dû prendre la décision particulièrement difficile de réduire nos effectifs, ce qui ne correspond aucunement à une fermeture de nos filiales tel que relaté dans la presse en ligne.



Nous réitérons notre engagement à continuer de servir les 10 millions d’utilisateurs actifs qui nous font confiance au Mali, au Burkina Faso, en Ouganda, en Côte d’Ivoire et au Sénégal.

Notre proposition de valeur reste inchangée. Les retraits et paiements sont gratuits et les transferts à 1%.

Nous invitons par conséquent les médias et les populations à la plus grande vigilance et à ne se référer qu’aux communications officielles et vérifiées du groupe Wave Mobile Money.



Nous nous réservons le droit d’engager des poursuites judiciaires à l’encontre des auteurs et complices des actes et des messages de nature à porter atteinte à notre image, notre réputation commerciale sur nos différents marchés et à notre crédibilité.



LA DIRECTION REGIONALE

Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook