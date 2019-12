Wack Ngouna- Le maire absent depuis son élection: La jeunesse crie au scandale

La jeunesse du village de Koté – Nété, commune de Wack Ngouna, a déploré la gestion de l’ancien directeur de l’ANPEJ, Amadou Lamine Dieng qui est le maire de la localité. Ceci, elle l’a exprimée ce week-end lors d’une rencontre sportive dénommée » trophée de la Jeunesse » tenue dans ladite cité.



Le parrain de la rencontre, Pape Mamour Thiaw, contrôleur du Trésor à la Direction de le dette publique, a ironisé pour dire que : » l’éphémère PCA de l’IPRES, et maire fantôme de Wack Ngouna devait rester dans cette institution, car il doit savoir qu’il a pris sa retraite politique. La jeunesse l’a vomie à cause de ses promesses non tenues et de sa gestion cavalière de la municipalité…Depuis 2014, date de son élection, il n’a pas posé les pieds ici. »



Rappelant le passé glorieux de la localité avec notamment la gestion de Abass Ba, ancien ministre socialiste de Abdou Diouf, le jeune commis de l’État a insisté sur le fait que le changement peut se faire, et que cela ne dépendait que de la volonté des populations de la commune.



» Si on s’active avec fermeté, si nos actions sont motivées par la loyauté, si la jeunesse rejette toute idée d’être enrôlée dans des schémas politiques qui ne servent qu’à entretenir des intérêts personnels, cette mascarade va s’arrêter. »



Rappelons que cette première édition était à l’initiative du mouvement » And Defar Sunu Gokh » de la commune de Wack Ngouna, qui avait initié aussi la consultation gratuite au diabète et au cancer du col de l’utérus pour 500 femmes de la zone.

