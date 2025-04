Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici "Wade, Mille et Une Vies": Madiambal Diagne documente l’histoire politique du Sénégal, à travers la vie d’Abdoulaye Wade Rédigé par leral.net le Vendredi 11 Avril 2025 à 17:34 | | 0 commentaire(s)|

"Wade, Mille et une Vies" est le cinquième ouvrage de Madiambal Diagne publié par les Éditions du "Quotidien". Cet ouvrage vient après trois essais politiques et un roman. Ce travail intellectuel, Madiambal Diagne s’y soumet dans un effort de documenter le plus possible, l’histoire politique du Sénégal de ces dernières décennies. C’est un challenge rigoureux et complexe, mais il est nécessaire dans un pays comme le Sénégal, où la politique occupe une grande partie du débat public, des discussions et mêmes des échanges les plus familiers et requiert d’avoir des références crédibles et provenant des bonnes sources, pour être édifié sur plusieurs changements majeurs. Cela permet de mieux comprendre les dynamiques qui animent le pouvoir sénégalais, donnant à notre modèle démocratique toute sa vitalité.



Le Sénégal est un îlot de démocratie et de stabilité, avec des alternances politiques sans troubles, des passations de pouvoir dans la courtoisie républicaine et une respiration démocratique, avec des institutions solides agissant en garde-fous, parce qu’une culture politique vivace a pu s’y bâtir des premières heures de l’indépendance jusqu’à nos jours. Cette culture de l’engagement politique et de lutte pour asseoir la démocratie, Me Abdoulaye Wade y aura contribué pour beaucoup. C’est ainsi que Madiambal Diagne a voulu, face à l’absence curieuse d’ouvrages documentant tout le parcours politique du troisième président de la République du Sénégal, se lancer dans ce travail d’écriture, en interrogeant tout l’entourage du « Pape du Sopi ».



De sa position transversale et de ses accès au fil des ans, il aura pu interroger ses interlocuteurs aux premières loges, pour mieux comprendre certaines situations. C’est ainsi un récit politique de 440 pages que Madiambal nous livre, en arbordant toutes les facettes de la vie du président Abdoulaye Wade, après avoir échangé avec plus de soixante-dix personnes de son entourage : parents, amis, collaborateurs, militants, compagnons de route... C’est une peinture réelle d’une figure politique majeure et d’un personnage emblématique, qui est ainsi offerte au grand public. Ce pavé est un condensé d’histoire politique, qui fera date.



- Me Doudou Ndoye, avocat et ancien ministre de la justice, est l’auteur de la préface intitulée « Maitre percussionniste ».

- M. Abdou Latif Coulibaly, journaliste et ancien ministre, est l’auteur de la postface « Madiambal a fait œuvre utile avec cet ouvrage ».



Structure de l’ouvrage : Abdoulaye Wade en six temps



1er pan : Le cheminement politique de Me Abdoulaye Wade est passé en revue, partant de ses années d’opposant à sa stratégie de conquête du pouvoir. Tous les heurts de cette lutte, les intrigues, les moments complexes et les postures de Me Wade sont détaillés. Les contributions majeures du Parti démocratique sénégalais dans la vitalité démocratique sont exposées, la dynamique impulsée par le farouche opposant Wade au régime socialiste, est décortiquée.



2e pan : L’accession au pouvoir et tout le cheminement qui conduit au soir du 19 mars 2000, sont abordés. Les luttes épiques, les coulisses du jeu politique sénégalais, les querelles fratricides, les moments de violence, sont livrés avec des témoignages de première main. Les relations longuement entretenues par le président Wade et les chefs religieux, sont dévoilées dans toute leur substance.



3e pan : Les éclairs de génie d’Abdoulaye Wade, sont révélés au grand jour. Sa fibre démocratique, son altruisme, sa fibre sociale et sa générosité envers son entourage sont détaillées. On peut se rendre compte qu’il aura été abusé plus d’une fois et trahi, mais l’auteur retient de ses interlocuteurs, la capacité du principal intéressé à pardonner et oublier. Ses amis, ses collaborateurs, ses adversaires restent unanimes face à sa capacité de dépassement. Son sens pour la promotion des affaires est également connu. Les hommes d’affaire qui l’ont connu et pratiqué, donnent leurs part de vérité sur différents grands projets. Les dérapages et excès sont aussi pointés du doigt.



4e pan : En trame de fond continue de l’ouvrage, il y a une lutte larvée entre les héritiers du président Abdoulaye Wade. C’est une arène où les fils et filles du père de Libéralisme africain rivalisent d’ardeur pour s’attirer les grâces d’un patriarche. Cela crée malheureusement des relations complexes, des trahisons, des ruptures violentes et une destruction des rapports, dont la quête du pouvoir est l’unique explication. C’est une arène où Idrissa Seck, Macky Sall, Karim Wade et bien d’autres héritiers désignés du président Wade, se livreront des coups sans merci.



5e pan : Les parts d’ombre du parcours de Me Abdoulaye Wade sont passées à la loupe. Il y aura malheureusement la mort de Me Babacar Sèye, qui hantera toute la trajectoire du président Wade. On comprendra que cette affaire sera un boulet qu’il traînera et pour laquelle, il sera un « otage » de protagonistes malveillants. Ce sera une épée de Damoclès qui planera sur sa tête, contraignant à des logiques qui noirciront son carnet d’œuvres. Il y a aussi la gestion du pouvoir au Sénégal, qui prendra par moments, des airs de dérives patrimoniales et peu orthodoxes, qui auront précipité sa perte.



6e pan : C’est une lecture des affaires internationales, avec Abdoulaye Wade comme panafricaniste convaincu et patron de la diplomatie sénégalaise. Cela s’est fait avec ses réussites et ses échecs, mais le tout en étant décomplexé. Toutes les pérégrinations du président Wade à travers le monde, ses relations avec ses pairs et ses ambitions internationales, sont débattues.



