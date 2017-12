Wade à Kaolack : « Je n’accepterai jamais de prendre la place de Blaise Diagne »

Rédigé par leral.net le Mardi 12 Décembre 2017

A Kaolack pour présenter ses condoléances suite à la disparition du Khalife de Léona Niassène, Me Abdoulaye Wade est revenu sur le nom du nouvel aéroport qui doit être inauguré le 7 décembre prochain à Diass. Le Pape du Sopi a révélé devant l’assistance que « Me Madické Niang est venu me dire que le président Macky Sall attend mon feu vert pour apposer sur les cartons d’invitation mon nom à l’occasion de l’inauguration de l’aéroport. Et il voudrait baptiser cet édifice à mon nom » selon Pressafrik.

Une décision de l’actuel chef de l’Etat que le père de Karim Wade dit ne point comprendre. Puisque Blaise Diagne mérite largement qu’un pareil édifice porte son nom. « Je ne veux pas que mon nom soit mêlé à cela. Et puis, ce que je ne peux pas comprendre, c’est pourquoi Macky veut-il changer le nom de Blaise Diagne ? En tout cas moi, je n’accepterais jamais de prendre la place de Blaise Diagne. Pour moi, Blaise Diagne est un héros, qui a beaucoup fait pour cette nation », dit-il.

​Me Abdoulaye Wade annonce d’ailleurs la publication d’un ouvrage sur l’oeuvre et la vie de Blaise Diagne, pour faire connaître ce personnage à la nouvelle génération.

IGFM



