Wade et Oumar Sarr : le divorce !

Lundi 22 Juillet 2019

Il semble que les carottes sont désormais cuites entre Me Abdoulaye Wade et son numéro 2, Oumar Sarr. Depuis la participation de ce dernier au dialogue national, Oumar Sarr est comme mis à l’écart.

Non seulement il ne signe plus les communiqués du parti démocratique sénégalais, mais, pire, il ne fait plus partie des délégations constituées par Wade pour les cérémonies religieuses ou les présentations de condoléances.



Et pourtant, il y a un peu plus d’un mois, les deux responsables au sommet du Parti démocratique se sont vus. Ils ont longuement discuté. C’était un samedi. Et nos radars nous avaient rapporté à l’époque que Wade et Oumar Sarr s’étaient compris.

A l’occasion, Gorgui avait certes dit tout ce qu’il avait sur le cœur, mais Oumar Sarr ne s’était pas laissé faire. Il a balancé des vertes et des mûres à Gorgui. Mais au finish, comme des grands, ils s’étaient serré la main.









Les Echos



