Wafa Assurance Sénégal : Driss Chafik, nouveau Directeur général

«Le Conseil d'Administration de Wafa Assurance Sénégal a pris acte de la décision de Ibra Kane de faire valoir son droit à la retraite. A cette occasion, M. Kane a été chaleureusement remercié », renseigne le document. En trois années de service exemplaire, précise-t-on, ce dernier a permis à Wafa Assurance Sénégal Non Vie d’enregistrer une croissance significative de son chiffre d’affaires.



«Nous avons également le plaisir d'annoncer la nomination de M. Driss Chafik en tant que nouveau Directeur général, à compter du 10 mars 2025. Avec près de 20 ans d'expérience, M. Chafik poursuivra le développement de Wafa Assurance Sénégal Non Vie », lit-on dans le document.



Selon le communiqué de presse , Wafa Assurance Sénégal Non Vie, aborde l’avenir avec confiance et souhaite à M. Chafik une pleine réussite dans ses nouvelles fonctions.

Adou FAYE