Wakhinane Nimzaat: Le corps d’un homme non identifié retrouvé à la plage

Rédigé par leral.net le Samedi 20 Février 2021 à 09:32 | | 0 commentaire(s)|

Le corps d’un homme non identifié a été découvert hier, en état de décomposition avancée, à la plage de Wakhinane, non loin de la Vdn 03. En tout cas, tout laisse croire qu'il s'agit d'un corps de pêcheur qui a échoué sur la plage, renseigne "L'As".



La dépouille a été inhumée sur place sur ordre du procureur de la République par les sapeurs-pompiers en présence du corps médical, des agents du service d’Hygiène de Guédiawaye et de la Police de Wakhinane-Nimzaat.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos