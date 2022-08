Wakhinane Nimzath- Recours de Yaw contre les Locales : Ahmed Aïdara déplore les lenteurs de la Justice Pour le maire de la Ville de Guédiawaye et ses alliés de la coalition Yaw, le verdict concernant leur recours contre les résultats des Locales à Wakhinane Nimzath, où trône Racine Talla, prennent trop de temps, ce qu’ils ne s’expliquent pas. Convaincus de leur victoire, ils souhaitent que la Justice rende enfin sa décision pour que, selon eux, Racine Talla, «ce maire fantôme, cesse de hanter les bureaux de la mairie».

Rédigé par leral.net le Mercredi 24 Août 2022 à 11:11 | | 0 commentaire(s)|

La Coalition Yewwi askan wi (Yaw) de la commune de Wakhinane Nimzath et tous les responsables de Yaw ont fait face à la presse pour se prononcer sur le recours introduit contre le maire Racine Talla et le mutisme de la Cour d’appel qui traîne à rendre sa décision.



Selon Tahir Konaté, responsable de Yaw dans la commune, «tous les recours ont été vidés sauf celui de Wakhinane Nimzath… Nous avons été convoqués à trois reprises pour entendre le verdict mais à chaque fois le magistrat nous a donné un autre rendez-vous.



Que cache ce dossier ? Nous savons qu’il y a eu hold-up lors des Locales. Et cela a été démontré parce que lors des dernières Législatives, nous avons cravaché Bby en gagnant tous les centres de vote avec plus de 5 mille voix.



Les populations l’ont démontré pour dire qu’elles ont vomi le maire «fantôme», Racine Talla, qui continue à hanter, et rendant la vie difficile aux habitants de la commune de Wakhinane Nimzath».



Le maire Ahmeth Aïdara, qui a pris part à la rencontre, a indiqué que Bby «a usurpé notre victoire car la marge d’écart de sa défaite face à l’inter-coalition est abyssale. D’ailleurs, Racine Talla, qui se plaisait à dire que les Législatives seront un référendum qui confirmera leur suprématie dans la commune, doit se sentir petit dans ses souliers. Bby n’existe plus dans ce département, cette coalition est morte, elle est vomie et enterrée définitivement dans le département de Guédiawaye».



Le maire Ahmeth Aïdara ira plus loin dans ses propos : «Dans cette affaire, nous demandons à ce que la Justice donne le verdict et nous savons que c’est Tahir Konaté qui a gagné la commune. Nous sommes des citoyens de ce pays et savons beaucoup de choses. Il y a de la magouille, de la tricherie dans les Pv raturés avec du blanco. Nous demandons au magistrat, qui gère notre dossier de Wakhinane Nimzath, de le vider. Nous savons que c’est difficile pour lui, avec les pressions qu’il subit. Mais qu’il sache que ce dossier sera vidé de gré ou de force. Ils veulent hypothéquer notre victoire alors que Racine Talla n’a jamais gagné la marie de Wakhinane Nimzath.»

Le Quotidien



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook